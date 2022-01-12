Друзья Варшавера бесплатно работали над памятником Грачевскому

Москва, 12 января. Памятник создателю «Ералаша», режиссеру Борису Грачевскому установят на Троекуровском кладбище 14 января — в первую годовщину его смерти. Монумент создали бесплатно друзья директора «Ленкома» Марка Варшавера.

Глава театра вызвался организовать безвозмездное создание памятника, поскольку дружил с Грачевским. Варшавер свел вдову режиссера Екатерину Белоцерковскую с мастерской, передает kp.ru.

«Она с ними побеседовала. Теперь она должна высказать им свои пожелания, каким будет памятник. Они позже покажут ей эскизы», — делился глава «Ленкома».

Белоцерковская пригласила на открытие бесплатного монумента всех, кто хочет почтить память создателя «Ералаша». Памятник Грачевскому на его могиле откроют в пятницу в 15:00.

Напомним, режиссер скончался год назад от последствий коронавируса. Белоцерковская говорила, что Грачевский мечтал пройти вакцинацию от COVID-19, но на тот момент прививки не делали людям старше 60 лет.