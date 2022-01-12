Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 10:34
10:34
Политика
Депутат Госдумы Морозов предложил гражданам России отменить 100 законов
10:29
Происшествия
Водитель Land Rover специально заблокировал дорогу машине скорой с пенсионеркой в Туле
10:29
Экономика
Geely представит российским покупателям более доступные модификации кроссовера Atlas Pro
10:25
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела о самоубийстве двух медсестер в Сургуте
10:24
Общество
«Не смотрите наверх» стал вторым среди самых просматриваемых проектов Netflix
10:21
Общество
Свыше 190 электронных жалоб на неубранный мусор поступило в Смольный за сутки
10:18
Происшествия
Депутат Серов: массовый расстрел лошадей в Алтайском крае произошел из-за мести
10:18
Политика
Спикер Госдумы Володин назвал США слоном в посудной лавке после переговоров в Женеве
10:17
Экономика
Эксперт Авунц: динамику цен на московские квартиры будет определять спрос
10:12
Общество
Накануне потепления петербуржцы атаковали Смольный жалобами на сосульки и наледь
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Друзья Варшавера бесплатно работали над памятником Грачевскому

  /   Обновлено: 12 января 2022 09:42
Общество
Друзья Варшавера бесплатно работали над памятником Грачевскому
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 12 января. Памятник создателю «Ералаша», режиссеру Борису Грачевскому установят на Троекуровском кладбище 14 января — в первую годовщину его смерти. Монумент создали бесплатно друзья директора «Ленкома» Марка Варшавера.

Глава театра вызвался организовать безвозмездное создание памятника, поскольку дружил с Грачевским. Варшавер свел вдову режиссера Екатерину Белоцерковскую с мастерской, передает kp.ru.

«Она с ними побеседовала. Теперь она должна высказать им свои пожелания, каким будет памятник. Они позже покажут ей эскизы», — делился глава «Ленкома».

Белоцерковская пригласила на открытие бесплатного монумента всех, кто хочет почтить память создателя «Ералаша». Памятник Грачевскому на его могиле откроют в пятницу в 15:00.

Напомним, режиссер скончался год назад от последствий коронавируса. Белоцерковская говорила, что Грачевский мечтал пройти вакцинацию от COVID-19, но на тот момент прививки не делали людям старше 60 лет.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Друзья Варшавера бесплатно работали над памятником Грачевскому
памятник ералаш грачевский
Комментировать