Торги на Мосбирже открылись минимальной коррекцией курса рубля

Москва, 12 января. Российская валюта незначительно ослабла по отношению к доллару и евро в первые минуты торгов на Московской бирже.

Курс доллара утром в среду стал выше на 1,5 копейки в сравнении с результатом предыдущей торговой сессии. Он достиг уровня в 74,46 рубля за валютную единицу. Курс доллара замедлил темпы снижения после пика в 76,75 рубля, который был зафиксирован 5 января.

Курс евро поднялся на 11,5 копейки до 84,79 рубля, демонстрируя аналогичную динамику на недельном отрезке. За период с прошлой среды он последовательно снижался с показателя в 86,88 рубля.

Эксперты ранее рассказали, как прошла первая неделя торгов на мировых биржах в 2022 году.

Инвестбанкир Евгений Коган полагает, что экономических причин для просадки рубля пока нет. В ближайшие месяцы на фоне дальнейшего роста цен на нефть курс может достигнуть 71–72 единиц за доллар, цитирует его INFOX.