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Российский форвард Малкин оформил дубль в первом за семь месяцев матче НХЛ

  /   Обновлено: 12 января 2022 09:25
Спорт
Российский форвард Малкин оформил дубль в первом за семь месяцев матче НХЛ
penguins.nhl.com

Анахайм, 12 января. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил две шайбы в своем первом матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в нынешнем сезоне.

Российский хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин провел первую с 27 мая 2021 года игру НХЛ, в которой его команда встречалась с «Анахайм Дакс». Форвард, перенесший перед началом сезона операцию на правом колене, стал первой звездой матча на стадионе «Хонда-центр», завершившегося победой гостей со счетом 4:1. Малкин забросил две шайбы и отметился ассистом.

Кроме того, дублем в составе «Питтсбурга» отметился Джефф Картер. Единственную шайбу «Дакс» забросил Якоб Сильверберг. Стоит отметить, что «Питтсбург» одержал 11-ю победу в последних 12 матчах.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов выступил против введения Fan ID в России. По его мнению, после вступления в силу соответствующего закона посещаемость матчей РПЛ значительно снизится.

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нхл малкин питтсбург анахайм
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