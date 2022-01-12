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Дипломат Келин: политика НАТО подталкивает Украину к агрессивной позиции

Политика
Дипломат Келин: политика НАТО подталкивает Украину к агрессивной позиции
 /  Пресс-служба МИД РФ

Лондон, 12 января. Власти Украины начинают занимать более агрессивную внешнеполитическую позицию. Этому способствует политика НАТО, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Нынешние настроения на международной арене напомнили дипломату о ситуации с Грузией в 2008 году. Тогда республике пообещали вступление в Альянс. После этого власти начали вести себя агрессивно в отношении Абхазии и Южной Осетии.

«НАТО подталкивает Украину к тому, чтобы в сущности занимать более агрессивную (позицию. — Прим.ФАН). Нам этого не хочется», — говорится в комментарии посла для телеканала Sky News.

Келин добавил, что вступление Украины и Грузии в НАТО не будет способствовать безопасности в Европе. Это может привести к обострению существующей ситуации.

Ранее американские СМИ подвели итоги переговоров России и США по гарантиям безопасности. The New York Times назвала первый саммит по этому вопросу победным для Москвы, уточнятся на телеканале «360».

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украина россия нато келин
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