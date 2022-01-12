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Режиссер «Человека-паука» займется перезагрузкой франшизы «Пункт назначения»

  /   Обновлено: 12 января 2022 09:23
Общество
Режиссер «Человека-паука» займется перезагрузкой франшизы «Пункт назначения»
Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой»

Лос-Анджелес, 12 января. Режиссер Джон Уоттс, снявший фильм «Человек-паук: Нет пути домой» и две предыдущие ленты о Питере Паркере, поработает над перезагрузкой известной хоррор-франшизы «Пункт назначения». Он выступит в роли продюсера перезапуска.

Пока проект носит рабочее название «Пункт назначения — 6». Режиссер «Человека-паука» не только спродюсирует фильм, но и напишет сценарий, передает The Hollywood Reporter. Картину собираются выпустить на стриминговом сервисе HBO Max.

Первый фильм из серии «Пункт назначения» вышел на экраны в 2000 году. Главный герой ленты Алекс, собиравшийся лететь с классом в Париж, покидает самолет из-за плохого предчувствия, и несколько человек следуют за ним. Лайнер, на котором должны были лететь персонажи, взрывается. Герои думают, что спаслись, но вскоре покинувшие самолет начинают гибнуть один за другим при разных обстоятельствах.

Ранее авторы фильма «Человек-паук: Нет пути домой» рассказали об отношениях главных актеров. Создатели описали, как Том Холланд, Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр взаимодействовали на площадке.

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человек-паук пункт назначения уоттс
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