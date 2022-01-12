Президент Казахстана Токаев поручил усилить контроль за незаконным выводом денег из страны

Нур-Султан, 12 января. Власти Казахстана намерены усилить контроль за незаконным выводом денег из страны, сообщает РИА Новости.

На первом заседании нового правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Национальному банку, Агентству по финансовому мониторингу и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка усилить контроль за незаконным выводом капитала из страны.

По словам главы Нацбанка Казахстана Ерболата Досаева, принятые меры обеспечат открытость трансграничных перетоков капитала. Он пообещал, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности не будут ограничены в проведении международных операций. Однако в случае явных нарушений требований операции приостановят.

Национальный банк Казахстана ранее сообщил о перезапуске торгов в валютной секции местной биржевой платформы, которые до этого не проводились из-за беспорядков.

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» подсчитала, что общая сумма ущерба от последних событий превысила 93,7 миллиарда тенге (около 214 миллионов долларов). Сильнее всего пострадали торговля, общепит, финансовый сектор, логистика и СМИ, уточняет INFOX.