Французский депутат Верпильер раскритиковал главу МИД Ле Дриана из-за диалога России и США

Париж, 12 января. Проведение российско-американских дискуссий о гарантиях безопасности без участия Европы является недопустимым, заявил депутат парламента Франции Шарль де ля Верпильер.

Он напомнил, что Франция председательствует в совете ЕС. Вместе с тем ситуация на Украине, которая стала одной из тем переговоров в Женеве, касается и европейских стран, добавил Верпильер. Критика депутата была обращена в адрес французского МИДа, который возглавляет Жан-Ив Ле Дриан.

«Недопустимо, что эти дискуссии проходят без Евросоюза, в совете которого в настоящий момент председательствует Франция, в то время как Европа в первую очередь затронута этим кризисом», — сказал парламентарий.

Как сообщалось ранее, делегации РФ и США провели консультации в Женеве по вопросам обеспечения гарантий безопасности. В частности, российскую сторону представляли заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин.