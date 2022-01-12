Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 10:33
10:29
Происшествия
Водитель Land Rover специально заблокировал дорогу машине скорой с пенсионеркой в Туле
10:29
Экономика
Geely представит российским покупателям более доступные модификации кроссовера Atlas Pro
10:25
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела о самоубийстве двух медсестер в Сургуте
10:24
Общество
«Не смотрите наверх» стал вторым среди самых просматриваемых проектов Netflix
10:21
Общество
Свыше 190 электронных жалоб на неубранный мусор поступило в Смольный за сутки
10:18
Происшествия
Депутат Серов: массовый расстрел лошадей в Алтайском крае произошел из-за мести
10:18
Политика
Спикер Госдумы Володин назвал США слоном в посудной лавке после переговоров в Женеве
10:17
Экономика
Эксперт Авунц: динамику цен на московские квартиры будет определять спрос
10:12
Общество
Накануне потепления петербуржцы атаковали Смольный жалобами на сосульки и наледь
10:12
Политика
Политолог Кортунов исключил вступление Украины в НАТО в ближайшие пять лет
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Депутат Госдумы Жириновский предрек переселение миллионов американцев в Сибирь

Политика
Депутат Госдумы Жириновский предрек переселение миллионов американцев в Сибирь
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 12 января. Несколько миллионов американцев будут эвакуированы в Сибирь из-за межнациональных конфликтов в США. Об этом заявил депутат Госдумы России Владимир Жириновский.

Политик напомнил о распаде Советского Союза. По его мнению, это произошло из-за того, что «русские подкармливали национальные окраины». Аналогичная ситуация сейчас происходит в США.

«Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население в общем, которое уже диктует свою волю, а белым все больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории. Их, по сути, просто отменяют в США», — написал политик в Telegram.

Жириновский добавил, что сейчас в Соединенных Штатах белые граждане составляют большую часть населения. Однако через десять лет ситуация может измениться, и указанные американцы столкнутся с дискриминацией. Граждане начнут выезжать в другие страны. Россию попросят поселить несколько миллионов человек «где-нибудь в Сибири», предрек политик.

Ранее Владимир Жириновский заявил, что Запад заинтересован в дестабилизации обстановки в Казахстане. По его словам, Соединенные Штаты могут вывернуть ситуацию в свою пользу.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Депутат Госдумы Жириновский предрек переселение миллионов американцев в Сибирь
Жириновский россия сша госдума
Комментировать