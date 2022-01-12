Депутат Госдумы Жириновский предрек переселение миллионов американцев в Сибирь

Москва, 12 января. Несколько миллионов американцев будут эвакуированы в Сибирь из-за межнациональных конфликтов в США. Об этом заявил депутат Госдумы России Владимир Жириновский.

Политик напомнил о распаде Советского Союза. По его мнению, это произошло из-за того, что «русские подкармливали национальные окраины». Аналогичная ситуация сейчас происходит в США.

«Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население в общем, которое уже диктует свою волю, а белым все больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории. Их, по сути, просто отменяют в США», — написал политик в Telegram.

Жириновский добавил, что сейчас в Соединенных Штатах белые граждане составляют большую часть населения. Однако через десять лет ситуация может измениться, и указанные американцы столкнутся с дискриминацией. Граждане начнут выезжать в другие страны. Россию попросят поселить несколько миллионов человек «где-нибудь в Сибири», предрек политик.

Ранее Владимир Жириновский заявил, что Запад заинтересован в дестабилизации обстановки в Казахстане. По его словам, Соединенные Штаты могут вывернуть ситуацию в свою пользу.