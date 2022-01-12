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«Этот день в истории». Что произошло 12 января, праздники, факты, люди

Общество

12 января свой профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры РФ. Сегодня мы вспоминаем о важной роли этой системы органов в укреплении законности в государстве. Впервые пост генерал-прокурора был учрежден по указу Петра I в 1722 году. Представитель профессии обязан был «уничтожать или ослаблять зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».

В этот день в 1936 году был создан «Локомотив». Сообщество было основано с целью оздоровления железнодорожников и их семей. Уже в первые годы работы организации многие ее спортсмены стали чемпионами и рекордсменами СССР. За время существования клуба его члены привезли с международных олимпиад 39 золотых медалей.

Старейшее в мире астрономическое общество было основано в Лондоне в 1820 году. Целью его создания было продвижение астрономии как науки и поддержка исследований в этой области. В 2003 году число членов общества перевалило за 3000, из которых каждый третий проживает за пределами Великобритании.

 

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