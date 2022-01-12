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Пассажир автобуса пострадал в ДТП с экскаватором в Амурской области
Происшествия
Пассажир автобуса пострадал в ДТП с экскаватором в Амурской области
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Благовещенск, 12 января. В управлении ГИБДД по Амурской области прокомментировали инцидент на дороге около города Свободного.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, на подъезде к городу Свободному, прямо на повороте в сторону Амурского ГПЗ, произошло столкновение экскаватора Case с автобусом Hyundai, сообщает AmurInfo.

Как отметили в инспекции, по предварительной информации, в ДТП пострадал один пассажир автобуса. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее ФАН сообщал о серьезном ДТП в Краснинском районе Липецкой области на автотрассе Елец — Красное около населенного пункта Александровка. В результате лобового столкновения двух легковушек травмы получили сразу семь человек, включая четверых детей.

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