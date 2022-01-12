Минобороны РФ: миротворцы ОДКБ взяли под охрану ряд аэродромов и складов в Казахстане

Москва, 12 января. Миротворцы из состава сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) взяли под охрану социально-значимые и государственные объекты инфраструктуры в Казахстане. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Под контроль миротворческого контингенты взяты несколько ТЭЦ, хлебокомбинат в Алма-Ате, городской водоканал «Дружба» и центры телекоммуникаций «Алматы-телеком». Сейчас в Казахстане сохраняется спокойная обстановка. В целях мониторинга обстановки миротворцы ОДКБ задействовали беспилотники.

"Миротворцы ОДКБ осуществляют охрану аэродромов, хлебокомбинатов, теплоэлектростанций, телецентров, водонасосных станций, военных складов, арсеналов и других важных государственных, военных и социально-значимых объектов», — подчеркивается в сообщении.

Протесты, которые впоследствии переросли беспорядки, разгорелись в Казахстане в начале 2022 года. При этом уже 9 января правоохранителям удалось вернуть контроль над всеми важными объектами в республике.