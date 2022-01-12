Гинцбург заявил, что «Спутник V» не нуждается в модификации под штамм «Омикрон»

Москва, 12 января. Российскую вакцину «Спутник V» в отличие от мРНК-препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna не нужно модифицировать под новый штамм коронавируса «Омикрон». Такое заявление сделал директор центра имени Гамалеи Министерства здравоохранения России Александр Гинцбург.

Эффективность «Спутника» против «Омикрона» доказана совместным исследованием Центра имени Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

«В мРНК-вакцинах фиксированная конформация (пространственное расположение атомов в молекуле определенной конфигурации — ИФ) S-белка, которая хорошо работает против "уханьского" варианта, а у нас в "Спутнике" — не фиксированная, она вся изгибается, как змея. И поэтому количество специфических антител у привитых "Спутником" по широте гораздо больше, то есть образуется более широкий спектр вируснейтрализующих антител», — пояснил Гинцбург в беседе с «Интерфаксом».

«Спутник V» стал первой зарегистрированной в мире вакциной. Минздрав России одобрил препарат Центра имени Гамалеи в августе 2020 года.

В прошлом году были проведены исследования, посвященные комбинации двухкомпонентной вакцины «Спутник V» и однокомпонентного препарата «Спутник Лайт». Выяснилось, что их эффективность составляет 92%.