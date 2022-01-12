Американский авиарегулятор остановил взлет самолетов из-за пуска ракеты КНДР

Вашингтон, 12 января. Федеральное управление гражданской авиации (FAA, авиарегулятор США) 10 января на несколько минут остановило работу американских аэропортов на западном побережье после пуска баллистической ракеты КНДР. Об этом сообщает телеканал NBC.

По данным источника, до сих пор не установлено, есть ли какая-либо связь между двумя этими событиями. Распоряжение о прекращении обслуживания самолетов действовало примерно семь минут. Данную информацию телеканалу NBC подтвердили представители аэропортов в Сан-Диего и Сан-Бернардино.

Северная Корея с начала года провела уже несколько ракетных испытаний. Мировое сообщество решительно осудило испытание баллистических и гиперзвуковых снарядов. По оценке Пентагона, пуски не представляли угрозы и играют дестабилизирующую роль.