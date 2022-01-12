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Армения сообщила о гибели еще одного военнослужащего на границе с Азербайджаном

Происшествия
Армения сообщила о гибели еще одного военнослужащего на границе с Азербайджаном
Федеральное агентство новостей  /  Аббас Джума

Ереван, 12 января. Третий за последние два дня военнослужащий Вооруженных сил Армении погиб на границе из-за обстрелов с позиций Азербайджана. Об этом заявило министерство обороны страны.

Днем ранее в ведомстве отчитались о смерти двух военных и о двух, получивших ранения. Их состояние оценивается как стабильное. В минобороны отметили, что азербайджанская сторона использовала артиллерию и беспилотники для обстрела армянских позиций.

«В зоне интенсивной перестрелки, начавшейся 11 января после провокаций ВС Азербайджана на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, в полночь было обнаружено тело военнослужащего вооруженных сил Армении, рядового Ваага Бабаяна 2003 года рождения со смертельным огнестрельным ранением», — говорится на официальном сайте ведомства.

Недавно Армения отчиталась об отправке военнослужащих в Казахстан в рамках миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Миротворцы обеспечивают охрану объектов стратегического значения на фоне массовых протестов.

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