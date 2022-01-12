Ведущий Соловьев осознал ценность жизни после внезапной смерти своего коллеги Зеленского

Москва, 12 января. Первый ведущий программы «Прямой эфир» Михаил Зеленский был ярким, легким, умным и тонким человеком. Такое заявление сделал журналист Владимир Соловьев в программе «Полный контакт» на радио «Вести ФМ» и медиаплатформе «Смотрим».

Он прокомментировал неожиданную смерть Зеленского, который ушел в возрасте 46-ти лет. Трагедия произошла в Доминикане, где покойный отдыхал с супругой. По предварительной причине, у ведущего случился инсульт.

Prnt Scr YouTube / Prt Scr / Россия 1

«Невозможно себе представить, в уме невозможно осознать и переварить. Совершенно внезапно. В этом какая-то колоссальная несправедливость», — заявил Соловьев.

Он отметил, что именно в такие моменты начинаешь особенно ощутимо чувствовать ценность своей жизни. Ведущий отметил, что необходимо быть благодарными за каждый момент.

Актер театра и кино Эммануил Виторган ранее выразил соболезнования семье Михаила Зеленского. Артист отметил, что покойный был молодым и талантливым журналистом.