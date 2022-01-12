Дивизион «Бастионов» встал на защиту Курильских островов

Москва, 12 января. Дивизион береговых ракетных комплексов «Бастион», который базируется на Камчатке, размещен на острове Матуа (Курилы). Об этом сообщили источники в военном ведомстве.

В состав каждого дивизиона входят четыре вездехода на колесном шасси с пусковыми установками. Также есть четыре транспортно-заряжающих машины, аппараты боевого управления и обеспечения боевого дежурства. Еще в него входит мобильная загоризонтная РЛС обнаружения воздушных и наводных целей «Монолит-Б».

Как пишут «Известия» со ссылкой на военное ведомство, расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» встали на защиту Матуа в конце прошлого года. Для транспортировки личного состава и техники были задействованы большие десантные корабли Тихоокеанского флота.

В декабре на вооружение ТОФ поступила партия модернизированных танков Т-80БВ. Всего было доставлено более 20 единиц техники.