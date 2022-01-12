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МХАТ имени Горького вернул мощи и две иконы Храму святителя Николая Чудотворца

  /   Обновлено: 12 января 2022 08:47
Общество
МХАТ имени Горького вернул мощи и две иконы Храму святителя Николая Чудотворца
Инфореактор  /  Панова Наталья

Москва, 12 января. МХАТ имени Горького передал обратно мощи и две иконы Храму святителя Николая Чудотворца. Еще в ноябре генеральный директор театра Владимир Кехман заявлял, что передача без согласия патриарха Кирилла не соответствует канонам.

Почти два года назад МХАТ обратился с просьбой передать театру на время священные предметы, имеющиеся в домовом храме частного петербургского музея, для духовной поддержки. Ожидалось, что через какое-то время мощи и иконы будут возвращены.

Новый директор театра, занявший пост в октябре прошлого года, нашел в кабинете бывшего художественного руководителя Эдуарда Боякова лампады. По его словам, также в театре якобы была молельная комната с иконами. Менеджер был очень удивлен и подчеркнул, что театр «не монастырь и не божий храм».

МХАТ вернул мощи и две иконы Храму святителя Николая Чудотворца. Об этом пишет РИА Новости. Кехман заявил, что «этап приведения театра в соответствие с настоящей его функцией завершен».

Накануне стало известно, что МХАТ закроется на капитальный ремонт раньше объявленных сроков. Это произойдет в феврале. В труппе театра выразили недовольство.

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