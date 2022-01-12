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Прокуратура считает выезд на встречку причиной ДТП с четырьмя погибшими в Сибири

Происшествия
Прокуратура считает выезд на встречку причиной ДТП с четырьмя погибшими в Сибири
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Красноярск, 12 января. Авария с четырьмя погибшими, в том числе двумя несовершеннолетними, произошла на юге Красноярского края. Прокуратура региона заявила, что предварительной причиной смертельной автокатастрофы является выезд на встречную полосу одного из водителей.

ДТП случилось в поселке Кошурниково Курагинского района. Авария унесла жизнь детей 2005 года рождения. Погибшие подростки родились в один день – 13 января, завтра им могло бы исполниться по 17 лет.

«По предварительным данным, 12 января 2022 года около 8 часов 10 минут (По местному времени. — Прим. ред.) автомобиль Nissan Almera допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с движущимся во встречном направлении автобусом ПАЗ, в котором находилось 15 человек», — следует из сообщения правоохранительных органов.

Погибшими оказались люди из салона легкового автомобиля. В результате аварии также три человека получили травмы.

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дтп красноярск прокуратура
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