Теплоход с продуктами отправился на Командоры после месячной задержки

Петропавловск-Камчатский, 12 января. Более 35 тонн продуктов отправились в село Никольское, которое является единственным на Командорских островах. Долгожданный груз везет из Петропавловска-Камчатского теплоход «Василий Завойко».

Изначально отправление судна планировалось 15 декабря. Однако из-за плохой погоды рейс пришлось задержать почти на месяц. На борту теплохода вместе с продуктами находятся девять пассажиров.

«После долгой непогоды судно "Василий Завойко" с продовольствием, товарами первой необходимости и пассажирами ушло в село Никольское Алеутского округа», — пояснили в камчатском правительстве.

Прибытие теплохода в Никольское ожидается 12 января. Из-за долгой задержки в магазинах населенного пункта наблюдалась нехватка продуктов в новогодние праздники. Всего на территории села проживают около 800 человек.

Дефицит продуктов наблюдается не только на Командорах, но и в ряде американских штатов. В США становится популярным хештег #BareShelvesBiden, под которым американцы публикуют фотографии опустевших полок магазинов.