Москва, 12 января. Россия обладает самой современной и интегрированной наземной тактической системой ПВО на планете. Таким мнением поделились авторы Forbes. Перевод материала предоставили в «ИноСМИ».

Войска противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ имеют огромное число систем ПВО, защищающих страну от большого спектра угроз. К ним относится переносной зенитный ракетный комплекс «Игла» или «Верба».

Для прикрытия идущих по земле бойцов ВС России использует ЗРПК на гусеницах «Тунгуска», которая вооружена двумя пушками со специальными пусковыми установками. Восемь ракет наводятся с помощью инфракрасных лучей.

На помощь войскам ПВО также отправляют легкие гусеничные ЗРК «Стрела-10». Ракеты малой дальности, со слов авторов, расставляют рядом с бригадной артиллерией. Российская армия имеет на вооружении гусеничные зенитные ракетные комплексы «Тор», которые наносят удары ракетами средней дальности.

Благодаря разработкам войска ПВО надежно защищают важные объекты России от столкновений с истребителями-бомбардировщиками, крылатыми ракетами и беспилотными воздушными системами.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия является одной из самых современных и эффективных в мире. Вооруженные силы страны надежно обеспечивают ее военную безопасность.