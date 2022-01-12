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Правильная «техника дремоты» может способствовать усиленной работе мозга

  /   Обновлено: 12 января 2022 08:38
Общество
Правильная «техника дремоты» может способствовать усиленной работе мозга
pixabay.com

Париж, 12 января. Дремота может способствовать достижению «сладкого момента креативности». Об этом сообщила ученый-невролог из Парижского института мозга Дельфин Одетт.

Специалист привлекла к своему исследованию 103 пациента. Им предоставили решить математическую задачу. Сделавших это без посторонней помощи отсеяли. Остальных поместили в темную комнату и предложили вздремнуть с предметами в руках. К подобной технике в своем время прибегали Томас Эдисон, Сальвадор Дали и Альберт Эйнштейн. При этом состояние мозга оценивалось с помощью специальных приборов.

«Результаты говорят о том, что во сне существует сладкий момент креативности, когда человек уже погрузился в сон достаточный для того, чтобы получить доступ к иначе недоступным вещам, но не уснул еще настолько глубоко, чтобы потерять этот материал», — заявил психолог из Калифорнийского университета Джонатан Скулер.

Сомнолог Игорь Литовцев считает, что мир сновидений связан с путешествием во времени. По его словам, именно в период полного покоя мозг находит ответы на многие вопросы, которые хранил в подсознании.

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креативность дельфин одетт техника дремоты
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