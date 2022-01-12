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Появились кадры жуткой аварии катафалка и фуры в Иркутской области

Происшествия
Появились кадры жуткой аварии катафалка и фуры в Иркутской области
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Иркутск, 12 января. Авария с тремя погибшими произошла в Иркутской области, где столкнулись фура и автомобиль ритуальной службы с трупом внутри. МЧС обнародовало кадры с места смертельного ДТП.

На кадрах видно, что катафалк после аварии превратился в груду металлолома. На месте смертельного ДТП продолжают работать сотрудники представители экстренных служб и дорожные инспекторы. Полиция занимается выяснением полных деталей и обстоятельств аварии.

Жертвами аварии стали люди из салона катафалка. Ими оказались родственники умершего и автомобилист, который вез близких усопшего на траурную церемонию. В результате столкновения двух машин также два человека получили серьезные травмы, им понадобилась госпитализация.

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