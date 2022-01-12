Читатели Le Figaro осудили США за ведение переговоров с Россией без европейских союзников

Париж, 12 января. США пытаются убедить своих европейских партнеров, что не оставят их интересы, но читатели французского издания Le Figaro не верят словам американских политиков. Пользователи Сети припомнили Вашингтону афганскую историю.

Мирные жители во время эвакуации из захваченного Кабула были вынуждены цепляться за шасси взлетающего самолета ВВС США, чтобы покинуть опасную для жизни страну. Именно об этом вспомнили читатели издания на фоне заявления заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман, сделанного после переговоров с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Она пообещала работать «в тесной связке» с союзниками.

Евросоюз в свою очередь высказал беспокойство единоличным ведением переговоров США. В Брюсселе опасаются, что какие-то страны будут отодвинуты в сторону «в случае конфликта» с Россией.

«Зато американцы великолепно обошлись со своими союзниками во время панического бегства из Кабула. США за последние 20 лет всем продемонстрировали свое ослабление в течение двух этих десятилетий бесполезных войн, оказавшихся не только кровавыми, но и очень дорогостоящими», — напомнил пользователь Сети.

«Байден насмехается над нами. Он отправил нас покурить при обсуждении проблемы, касающейся Европы», — написал комментатор.

«Европейские и тайваньские союзники, похоже, здорово обнадежены не самым достойным бегством американцев из Кабула. Остается надеяться, что новые модели военно-транспортных самолетов США будут иметь на фюзеляжах ручки для ухватывания, чтобы все желающие улететь европейцы могли бы за них уцепиться!» — иронично понадеялся юзер.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сравнил переговоры с США с криминальным боевиком «Красная жара». Речь идет о просьбах американской делегации предоставить некие «доказательства отказа от эскалации».