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Число купленных россиянами страховок от болезней в 2021 году достигло 50 млн

Общество
Число купленных россиянами страховок от болезней в 2021 году достигло 50 млн
pixabay.com  /  rawpixel

Москва, 12 января. Интерес россиян к страховым полисам от болезней и несчастных случаев в 2021 году побил десятилетний рекорд. За три квартала минувшего года граждане купили 50 млн таких документов.

Вместе с этим рекордных показателей достигла и прибыль по страховкам. С января по сентябрь 2021 года она составила 200,7 млрд рублей, что на 40 процентов выше показателя за аналогичный период 2020 года и на 45 процентов больше, чем в 2019 году, передает газета «Известия» со ссылкой на Банк России.

Такой высокий спрос на этот вид страховок обусловлен развитием профильного рынка, пандемией коронавируса и ростом ипотеки. В острую фазу ковидных ограничений многие граждане столкнулись с трудностями при получении медицинской помощи, что тоже повлияло на продажу полисов ДМС, считает глава проектов дирекции розничного страхования «СберСтрахования» Александр Абрамов.

Недавно стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит проект постановления правительства, которое запрещает банкам навязывать клиентам страховку. Также при рефинансировании долга у клиента будет возможность сохранить прежний полис.

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россия страховка несчастный случай
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