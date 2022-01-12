Хирург Нурписов: боль в животе в ночное время может указывать на развитие язвы желудка

Москва, 12 января. Язва желудка поддается лечению, но если ее запустить, она может привести к летальному исходу. Именно поэтому хирург «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Аглам Нурписов посоветовал следить за состоянием своего здоровья.

Основным симптомом язвы является сильная боль в животе между приемами пищи или по ночам. Примечательно, что дискомфорт проходит сразу после употребления какого-нибудь продукта. Из-за заболевания человек может потерять аппетит, килограммы, начать страдать от тошноты, отрыжки и рвоты, передают «Известия».

«Откажитесь от курения и не злоупотребляйте алкоголем. Питайтесь правильно — жирная, жареная, острая пища способствует повышенной выработке кислотности и, таким образом, может вызвать развитие патологии. Ведите здоровый образ жизни — соблюдайте режим, занимайтесь спортом, высыпайтесь», — посоветовал хирург.

Заведующая гастроэнтерологическим отделением больницы №25 Волгограда Галина Королева ранее перечислила симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или грыжи пищевода. К основным признакам относят изжогу, отрыжку и боль за грудиной.