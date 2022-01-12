Вручение «Оскара» впервые за три года может пройти с ведущим

Лос-Анджелес, 12 января. Имя ведущего пока не раскрывается. Однако представитель телеканала, который будет вести трансляцию церемонии вручения «Оскар», намекнул, что этим человеком мог бы стать он.

Вручение премии «Оскар» проходит без участия ведущего с 2019 года. Такому решению предшествовал отказ комика Кевина Харта от этой роли после скандала с обвинениями в гомофобии. Но, как передает Variety, в этом году организаторы мероприятия планируют вернуться к привычному формату.

Первое вручение «Оскара» без ведущего продемонстрировало хорошие рейтинги, в связи с чем последующие два года оно проходило без него. Однако позднее организаторы пришли к выводу, что церемония в старом формате набирает больше просмотров зрителей.

Церемония вручения премий Американской академии киноискусств в 2022 году станет 94-й по счету. Она состоится 27 марта на площадке театра Dolby в Лос-Анджелесе. Список номинантов объявят 8 февраля.

Одним из участников грядущей премии может стать кинококомикс «Шан-Чи и легенда десяти колец». Планами выдвинуть эту киноленту на «Оскар» ранее поделилась компания Disney.