Байден назвал Камалу Харрис президентом США во время выступления в Атланте

Вашингтон, 12 января. Лидер США Джо Байден вновь допустил оговорку, случайно назвав вице-президента страны Камалу Харрис главой государства. Это произошло на выступлении в Университетском центре Атланты.

Уже не первый раз Байден «пытается» отдать свои полномочия второму лицу государства. Ранее американский лидер назвал президентом Харрис 17 декабря. Стоит отметить, что она действительно исполняла обязанности президента, но это было в ноябре и продлилось лишь 1 час 25 минут, пока Байден проходил медицинское обследование.

«На прошлой неделе президент Харрис и я в Капитолии обсуждали один из тех моментов, которые делят американскую историю на "до и после"», — заявил главнокомандующий, выступая с речью о федеральном выборном законодательстве США.

В ноябре лидер страны оконфузился во время обращения к народу по случаю Дня благодарения. Президент зачитал техническую надпись с телесуфлера вместо нужного текста.