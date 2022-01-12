Более 1,6 тысячи участников массовых беспорядков задержаны в Алма-Ате

Алма-Ата, 12 января. Силовикам удалось задержать свыше 1,6 тысячи участников террористических атак и массовых беспорядков в Алма-Ате. Об этом сообщили в комендатуре города.

За сутки удалось зачистить участки Алатауского и Медеуского районов Алма-Аты. Согласно сообщению комендатуры, всего задержаны 1678 участников незаконных акций. У них изъяли 36 единиц огнестрельного оружия и почти 1,5 тысячи боеприпасов.

«Всего задержаны 1 678 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1476 боеприпасов», — говорится в заявлении.

Массовые волнения начались на западе Казахстана в начале января. Причиной стало двукратное увеличение цен на сжиженный газ. В ходе беспорядков в Алма-Ате погиб судья специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям.