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Экс-депутат Рады Черновол: Зеленский обидел Меркель и испортил отношения Украины с ФРГ

Политика
Экс-депутат Рады Черновол: Зеленский обидел Меркель и испортил отношения Украины с ФРГ
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 12 января. Президент Украины Владимир Зеленский умудрился несколько раз обидеть бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, что навредило взаимоотношениям Киева и Берлина. Об этом заявил экс-депутат Рады Тарас Черновол заявил в колонке для «Главреда».

Отношения между немецким и украинским руководством очень натянуты из-за поведения Зеленского. В связи с этим при принятии каких-либо решений теперь «будет срабатывать сугубо индивидуальный фактор».

«Зеленский умудрился несколько раз очень жестко обидеть Меркель, а, кроме того, во время последнего визита в Германию украинская власть сделала все возможное, чтобы не получить контакта на будущее с основными партиями новой коалиции», — пояснил Черновол.

Зеленский во время рабочего визита в Берлин не захотел встречаться с лидером «Зеленых» Анналеной Бербок, которая сейчас возглавляет МИД ФРГ. Президент также не стал напрягаться и налаживать отношения с СДПГ. Именно поэтому «немцы особо не собираются поддерживать Украину».

Политический аналитик Дмитрий Спивак ранее рассказал, как Владимир Зеленский лишает Украину надежды на налаживание взаимоотношений с Германией. Президент во время визита в Берлин при первой же возможности начал использовать «Северный поток — 2» как «оружие» против России и клянчить оружие.

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Все новости / Политика / Экс-депутат Рады Черновол: Зеленский обидел Меркель и испортил отношения Украины с ФРГ
украина меркель зеленский
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