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Екатеринбургские школьники выбежали на мороз без курток из-за угрозы минирования

Происшествия
Екатеринбургские школьники выбежали на мороз без курток из-за угрозы минирования
ГУ МЧС России по Вологодской области

Екатеринбург, 12 января. Еще одна школа Екатеринбурга была экстренно эвакуирована после сообщения об угрозе взрыва в образовательном учреждении. Сейчас на месте работают кинологи.

Тревожный сигнал поступил с самого утра. Сотни детей оказались на улице в мороз минус 16 градусов по Цельсию без курток и в сменной обуви.

«Сейчас дети в сменной обуви на улице, детей отпускают домой», – пишут родители в соцсетях.

Однако не все родители смогли выйти на связь со своими детьми. Пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых не смог дать оперативный комментарий по случившемуся, назвав инцидент «происками врагов родины».

Недавно в Москве эвакуировали сразу 13 судов. Анонимный источник сообщил, что в зданиях были заложены бомбы.

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