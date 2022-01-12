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Пользователи Reddit испугались за медведя, которого «со всех сторон окружили русские»

Общество
Пользователи Reddit испугались за медведя, которого «со всех сторон окружили русские»
vk.com  /  Заповедник «Керженский»

Москва, 12 января. Один из юзеров известного портала Reddit разместил GIF, на которой медведь катит инвалидную коляску в сопровождении мужчин. Действие происходило в России, что заставило иноязычных пользователей «убедиться» в стереотипах о косолапых, разгуливающих по российским улицам.

На форуме картинка получила бурный отклик у реддиторов, которые начали всячески шутить насчет стереотипов о России, передает «ИноСМИ». Так, некоторые начали переживать за медведя, который «находится в опасности», потому что его окружили двое русских. Другие же отметили, что в «Советской России» косолапые — самые обычные граждане, которые наравне со всеми ходят на работу и платят налоги.

«Медведя нужно спасать. Его со всех сторон окружили русские!» — шутливо призвал один из пользователей.

«У медведя работа лучше, чем у меня», — признался комментатор.

«Получается, медведи в России работают в больницах?» — предположил юзер.

«В России медведи — такие же люди. Они ходят на работу и платят налоги. Я знаю», — уверил другой пользователь.

Недавно также русскоязычный сегмент Reddit объяснил американцам, почему их раздражают стереотипы. Юзеры в том числе попытались донести до собеседников, что шутки про коммунизм и Советский Союз не нравятся многим пользователям, ведь большая часть читателей воспринимает такой юмор больше за раздражающий, чем веселящий.

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reddit стереотипы о русских медведи в россии
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