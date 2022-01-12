Невролог Минздрава Мартынов описал воздействие COVID-19 на головной мозг

Москва, 12 января. Люди, перенесшие COVID-19, могут столкнуться с неприятными осложнениями. Об этом предупредил главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов.

Поражения головного мозга сосудистого характера являются самыми частыми осложнениями после заражения коронавирусом. Бывшие пациенты ковидных госпиталей после выписки рискуют перенести инсульт, передает Life.

«Они обычно возникают вследствие того, что ковид поражает систему микроциркуляции, в том числе и церебральные сосуды, поэтому у пациентов могут быть осложнения в виде инсультов. Особенно это часто бывает у тех, кто имеет сопутствующие сосудистые факторы риска, такие как артериальная гипертензия, атеросклероз, сахарный диабет, заболевания сердца», — пояснил Мартынов.

Инфекционные осложнения со стороны центральной нервной системы являются еще одним поводом для беспокойства. Речь идет о менингите или менингоэнцефалите. Чтобы защитить свой организм от подобных недугов, необходимо четко выполнять все рекомендации врачей и вакцинироваться.

Доктор медицинских наук, кардиолог Заурбек Шугушев ранее предупредил о риске осложнения сердечных болезней при COVID-19. Эксперт также выразил мнение, что самым действенным способом защиты от тяжелых последствий болезни является прививка.