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Главный инфекционист США Фаучи мог скрывать данные о происхождении коронавируса

Общество
Главный инфекционист США Фаучи мог скрывать данные о происхождении коронавируса
Global Look Press  /  Chris Kleponis / CNP /MediaPunch / www.imago-images.de

Вашингтон, 12 января. Республиканцы из Конгресса США заподозрили главного инфекциониста страны Энтони Фаучи в сокрытии данных о возможности лабораторного происхождения коронавируса. Соответствующее письмо они отправили в минздрав.

Фаучи, по мнению конгрессменов, вел обсуждение о лабораторном происхождении коронавируса, однако умолчал о соответствующих выводах. Кроме того, считают они, инфекционист мог повлиять на авторов научных статей, которые в угоду ему отказались от публикации сведений об утечке патогена. Все перечисленные пункты, в свою очередь, отразились на подходе США к пандемии.

«Мы запрашиваем проведение беседы с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Выдержки из электронных писем свидетельствуют, что Фаучи был предупрежден о возможности лабораторной утечки коронавируса из Уханьского института вирусологии и возможности того, что вирус подвергался искусственным генетическим изменениям», — говорится в письме.

Республиканцы также обращают внимание на организацию EcoHealth. По их словам, ее финансировал Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний, возглавляемый Фаучи. На эти деньги компания могла проводить опасные эксперименты над коронавирусом совместно с уханьскими учеными.

О проводимых исследованиях организацией EcoHealth ранее сообщали и другие порталы. По их данным, компания изучала вирус еще до начала пандемии.

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