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Антонов предложил США отказаться от агрессивной риторики ради конструктивных переговоров

  /   Обновлено: 12 января 2022 07:31
Политика
Антонов предложил США отказаться от агрессивной риторики ради конструктивных переговоров
twitter.com  /  @RussiaInUSA

Вашингтон, 12 января. Россия ожидает конкретных договоренностей и действий от переговоров с США, а не голословные обвинения американских чиновников. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Недавно заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сказала, что Россия несет ответственность за кризис и напряжение вблизи украинской границы. Российский посол напомнил, что Москва нуждается в конструктивных переговорах, а не беспочвенных обвинениях.

«Мы настроены на субстантивное обсуждение российских документов, которые необходимо принять в самое кратчайшее время для стабилизации ситуации в Европе», — подчеркнул Антонов.

Посол отметил, что делегация РФ четко обозначила американским коллегам свою позицию по всем актуальным вопросам. Теперь Москва ожидает конкретных ответов от Вашингтона.

Ранее в российском посольстве отреагировали на обвинения в вызванном кризисе безопасности. Слова первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шермана сравнили с речью экс-главы Пентагона Чака Хейгела в 2014 году.

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