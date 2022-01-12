Антонов предложил США отказаться от агрессивной риторики ради конструктивных переговоров

Вашингтон, 12 января. Россия ожидает конкретных договоренностей и действий от переговоров с США, а не голословные обвинения американских чиновников. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Недавно заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сказала, что Россия несет ответственность за кризис и напряжение вблизи украинской границы. Российский посол напомнил, что Москва нуждается в конструктивных переговорах, а не беспочвенных обвинениях.

«Мы настроены на субстантивное обсуждение российских документов, которые необходимо принять в самое кратчайшее время для стабилизации ситуации в Европе», — подчеркнул Антонов.

Посол отметил, что делегация РФ четко обозначила американским коллегам свою позицию по всем актуальным вопросам. Теперь Москва ожидает конкретных ответов от Вашингтона.

Ранее в российском посольстве отреагировали на обвинения в вызванном кризисе безопасности. Слова первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шермана сравнили с речью экс-главы Пентагона Чака Хейгела в 2014 году.