Крупнейшие торговые сети решили ограничить наценку на базовые продукты в России

Москва, 12 января. Российские ретейлеры предложили Федеральной антимонопольной службе комфортные для себя ограничения. Торговые сети готовы до конца года повышать наценку на базовые продукты не более чем на десять процентов.

Инициатива поступила от X5 Group и «Магнит». Ограничения наценки затронут более 20 товарных категорий. Эта мера начнет действовать уже с 12 января во всех магазинах сети X5, а список продуктов будет определяться ежемесячно, пишет «Коммерсантъ».

«Магнит» решил ограничить наценку почти на 200 товаров из 25 категорий базовых продуктов. В их числе вермишель, овощи, хлеб, молоко, сливочное масло и гречка. Предложения от ретейлеров уже поступили в Федеральную антимонопольную службу. Сейчас они изучаются.

О снижении наценки на социально значимые категории продуктов на восемь процентов ФАС сообщала еще в конце декабря. После жалоб граждан ведомство проверило ряд торговых сетей и выявило нарушения.