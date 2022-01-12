Футболиста Павла Мамаева с невестой задержали на таможне

Абу-Даби, 12 января. Павел Мамаев и его возлюбленная Надежда Санько отдыхали на новогодних праздниках в Арабских Эмиратах. Сегодня пара должна была вернуться в Россию, но их задержали на таможне.

Деталями происшествия в соцсетях поделилась Надежда. Невеста футболиста опубликовала фотографию, сделанную в аэропорту.

«Таможня дает (нет) добро», — отшутилась девушка, позже удалив этот снимок.

Не исключено, что пару задержали из-за кольца Graff, которое Павел купил своей избраннице в честь помолвки. Стоимость украшения составляет больше 10 миллионов рублей, поэтому при пересечении границы оно должно быть задекларировано.

Если вину влюбленных докажут, то им нужно будет выплатить немалый денежный штраф. Также не исключена вероятность получения административного срока.

Футболист Павел Мамаев сделал предложение блогеру Надежде Санько в последних числах 2021 года. При этом у Мамаева от предыдущего брака есть дочь Алиса. Экс-супруга спортсмена Алана регулярно провоцирует его на скандал, выставляя мужчину плохим отцом и мужем.