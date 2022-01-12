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Экономист Григорьева: период очного обучения не учитывается при начислении пенсии

Экономика
Экономист Григорьева: период очного обучения не учитывается при начислении пенсии
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 января. Трудовой стаж не является основным фактором, который влияет на начислении пенсий. Но какой период занятости будет учитываться, рассказала экономист Елена Григорьева.

Период очного обучения студентов входил в трудовой стаж до 2012 года. Сейчас этот срок решили убрать. Пока еще сохранился отпуск по уходу за ребенком, если родитель продолжил работать, пишет «Прайм».

По словам экономиста Григорьевой, новации затронут «северный» стаж с 2022 года. В него будут входить периоды профессионального обучения и повышения квалификации. Это будет возможно при сохранении зарплаты гражданина и отчислении страховых взносов в ПФР.

Дополнительная индексация пенсий может ждать пожилых россиян уже в феврале 2022 года. Глава страны Владимир Путин поручил правительству разработать меры для соблюдения установленной нормы. Согласно ей размер выплат не должен быть ниже уровня инфляции.

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пенсия учеба трудовой стаж
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