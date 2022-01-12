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Эммануил Виторган пожелал сил семье покойного Зеленского

Общество
Эммануил Виторган пожелал сил семье покойного Зеленского
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 12 января. Актер театра и кино Эммануил Виторган прокомментировал смерть популярного телеведущего Михаила Зеленского, которого не стало 11 января. Он выразил семье покойного соболезнования.

Смерть Михаила Зеленского для Виторгана, как и для многих, стала настоящим шоком. Актер отметил, что ведущий был молодым и талантливым журналистом.

«Как жаль! Сил родным!» — написал Виторган на своей странице в Instagram.

Эммануил Виторган пожелал сил семье покойного Зеленского
Pr Scr instagram.com / emmanuil_vitorgan

Михаил Зеленский, по предварительным данным, умер от инсульта. Журналист отдыхал вместе с супругой в Доминикане. Подробности его смерти не сообщаются.

Трагедией была шокирована и актриса Алла Довлатова. Она честно призналась, что не может поверить в смерть коллеги и выразила надежду, что распространяющаяся в СМИ информация является фейком.

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