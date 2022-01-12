Жертвами столкновения автобуса и легковушки под Красноярском стали четыре человека

Красноярск, 12 января. Крупная авария с участием легкового автомобиля и автобуса произошла в Курагинском районе Красноярского края. В результате ДТП погибли четыре человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести, передали в региональном главке МВД.

Серьезная авария произошла в 9:15 (5:15 по московскому времени) в районе поселка Кошурниково. При столкновении погибли четыре человека, находившихся в салоне легковушки.

«В автобусе находилось 15 человек, трое пассажиров обратились за медицинской помощью», — следует из сообщения правоохранителей.

Все обстоятельства и детали ДТП выясняются. Правовая оценка участникам аварии будет дана по прошествии проверки уполномоченных органов.

В прошлом месяце на трассе под Красноярском столкнулись четыре грузовика. В результате аварии пострадали семь машин.