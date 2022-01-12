Минздрав составил рейтинг регионов с самой высокой смертностью в России

Москва, 12 января. Самый высокий уровень преждевременной смертности в России показали Чукотка, Чечня и Ненецкий автономный округ (НАО), свидетельствуют подсчеты системы «Потерянные годы жизни».

Исследование на соответствующую тему провели специалисты Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России. Они использовали систему «Потерянные годы жизни», которая позволяет оценить масштабы потерь продолжительности жизни в разрезе российских субъектов.

Показатель преждевременной смертности на Чукотке составил 7,76, в Чечне — 7,18 и в НАО — 7,17 года. Четвертое и пятое места достались Республике Тыва и Оренбургской области с результатом 7,16 и 6,91 потерянных года соответственно.

Сама низкая смертности оказалась в Ингушетии, Адыгее, Севастополе, Карачаево-Черкессии и Калининградской области. Чаще всего преждевременная смерть наступала из-за болезней сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения, рака и COVID-19.

Росстат ранее представил рейтинг российских регионов по детской смертности за минувший год. Первое место в списке досталось Краснодарскому краю, где за 2020 год умерли 219 малышей.