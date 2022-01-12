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Белоруссия опровергла подлинность польской записи переговоров пилота Ryanair с диспетчером

Общество
Белоруссия опровергла подлинность польской записи переговоров пилота Ryanair с диспетчером
pixabay.com

Минск, 12 января. Запись переговоров диспетчера минского аэропорта с пилотом самолета Ryanair, на котором летел основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, подвергалась цифровой обработке белорусских специалистов. Об этом сообщил заместитель начальника управления Следственного комитета по Минску Андрей Мотолько.

В декабре прошлого года запись опубликовал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. В Белоруссии провели ее тщательное исследование и пришли к выводу, что в записи «имеются участки с признаками монтажа, характерными для объединения нескольких ранее записанных фонограмм», заявил Мотолько.

«Это означает, что запись была модифицирована и подверглась цифровой обработке», — добавил представитель СК.

На записи, предоставленной Польшей слышно, как диспетчер и пилот общаются на английском языке. Однако в какой-то момент сотрудника минского аэропорта на русском языке начинает консультировать посторонний человек.

Летом прошлого года самолет компании Ryanair был экстренно посажен в аэропорту Минска. На нем находился Протасевич, который администрировал экстремистский Telegram-канал. По словам политолога Олега Иванова, арест блогера стал концом белорусской оппозиции.

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