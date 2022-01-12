Звезда сериала «Тайны следствия» Алла Довлатова отказалась верить в смерть Михаила Зеленского

Москва, 12 января. Телеведущий Михаил Зеленский скоропостижно скончался во время отдыха в Доминикане. Его коллега, актриса сериала «Тайны следствия» Алла Довлатова отказалась верить в трагедию.

Знаменитость ужаснулась тому, что Зеленский умер в возрасте 46 лет. Она до сих пор задается вопросом, что же могло произойти с таким молодым и жизнерадостным мужчиной.

«Я в шоке! Я в ужасе! Что произошло? Миша! Дорогой! Я увидела страшную новость! Я очень надеюсь, что это неправда! Я не верю!» — написала Довлатова на своей странице в Instagram.

Pr Scr instagram.com / alla_dovlatova

Интернет-пользователи в комментариях под постом выразили свои соболезнования семье Зеленского. По их словам, Михаил был настоящим профессионалом, прекрасно знал свое дело и всегда отличался жизнелюбием.

Михаила Зеленского не стало 11 января. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт. Предпосылки к развитию недуга, как оказалось, были у звезды ТВ еще десять лет назад.