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Директор центра Чумакова предрек продолжение пандемии COVID-19 на весь год
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Директор центра Чумакова предрек продолжение пандемии COVID-19 на весь год

Общество
Директор центра Чумакова предрек продолжение пандемии COVID-19 на весь год
pixabay.com

Москва, 12 января. Распространение новой коронавирусной инфекции будет продолжаться весь 2022 год, пока COVID-19 не станет обычным сезонным заболеванием. Об этом заявил директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Россия уже частично охвачена коллективным иммунитетом. За это специалист поблагодарил россиян, которые, по его мнению, вовремя прошли вакцинацию. Далее один из штаммов должен вытеснить все остальные, отметил ученый.

«Мы уже охвачены (иммунитетом - Прим. ред.), какое-то количество, — кто заболел, кто был настолько разумен и привился вовремя. Поэтому, конечно, этот цикл, я думаю, что еще год должен продолжаться. А потом мы спокойно перейдем на ежегодную вакцинацию по типу гриппа», — заявил Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия-24».

Недавно министр здравоохранения России Михаил Мурашко сказал, что в стране количество пациентов, зараженных коронавирусом, составило 1,072 млн человек. По статистическим данным, за последнее время число болеющих COVID-19 уменьшилось на 14%.

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пандемия коронавирус Айдар Ишмухаметов центр имени чумакова
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