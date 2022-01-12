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Премьер Казахстана Смаилов: новое правительство должно вывести страну из кризиса

  /   Обновлено: 12 января 2022 06:00
Политика
Премьер Казахстана Смаилов: новое правительство должно вывести страну из кризиса
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Нур-Султан, 12 января. Основная задача нового Правительства Казахстана заключается в выводе страны из кризиса, заявил премьер-министр Алихан Смаилов в рамках первого заседания обновленного кабмина.

Члены нового правительства должны оправдать возложенное на них доверие президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, отметил Смаилов, обращаясь к коллегам. Сейчас перед кабмином стоит целый ряд задач, первостепенной из которых является вывод республики из кризиса.

«Новый состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики, противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами и мародерами огромный урон и вывести страну из масштабного кризиса», — заявил он.

Премьер добавил, что перед правительством стоят сложные и масштабные задачи. Решать их в таких сложных условиях, в которых сейчас находится Казахстан, еще не приходилось ни одному кабмину, заключил он.

Накануне Токаев утвердил новый состав казахстанского правительства. Свои должности в кабинете министров сохранили главы МИД и минобороны страны.

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Казахстан беспорядки смаилов
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