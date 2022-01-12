Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 07:29
07:27
Экономика
Крупнейшие торговые сети решили ограничить наценку на базовые продукты в России
07:26
Шоу-бизнес
Футболиста Павла Мамаева с невестой задержали на таможне
07:18
Общество
Жителей Канады хотят обложить налогом за отказ прививаться от COVID-19
07:03
Экономика
Экономист Григорьева: период очного обучения не учитывается при начислении пенсии
07:02
Общество
Эммануил Виторган пожелал сил семье покойного Зеленского
06:57
Происшествия
Жертвами столкновения автобуса и легковушки под Красноярском стали четыре человека
06:49
Общество
Минздрав составил рейтинг регионов с самой высокой смертностью в России
06:43
Общество
Белоруссия опровергла подлинность польской записи переговоров пилота Ryanair с диспетчером
06:42
Общество
Звезда сериала «Тайны следствия» Алла Довлатова отказалась верить в смерть Михаила Зеленского
06:18
Общество
Директор центра Чумакова предрек продолжение пандемии COVID-19 на весь год
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Катафалк с трупом внутри превратился в груду металлолома после ДТП с фурой в Сибири

Происшествия
Катафалк с трупом внутри превратился в груду металлолома после ДТП с фурой в Сибири
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Иркутск, 12 января. Крупная авария с участием автомобиля ритуальной службы «газель» и фуры «Вольво» произошла на трассе Р-255 «Сибирь» в Усольском районе. В результате ДТП погибли три человека и еще двое получили травмы, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Смертельное ДТП случилось примерно в 8 часов утра на 1839 километре автодороги, в районе Старой Ясачной. Удар был такой силы, что катафалк, внутри которого находился труп, буквально превратился в груду металлолома.

«В аварии погибли три человека, еще двое доставлены в больницу с различными травмами. Все погибшие и пострадавшие находились в автомобиле "Газель"», — передает «КП-Иркутск» сообщение главка МВД.

На данный момент на месте трагедии работают представители экстренных служб и дорожные инспекторы. Стражи порядка заняты выяснением всех деталей и обстоятельств аварии. Правовая оценка участникам ДТП будет дана позже.

В первый день наступившего года в Иркутске подожгли отделение психоневрологического диспансера. Сведений о пострадавших не приводилось.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Катафалк с трупом внутри превратился в груду металлолома после ДТП с фурой в Сибири
дтп катафалк сибирь иркутская область
Комментировать