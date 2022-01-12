Катафалк с трупом внутри превратился в груду металлолома после ДТП с фурой в Сибири

Иркутск, 12 января. Крупная авария с участием автомобиля ритуальной службы «газель» и фуры «Вольво» произошла на трассе Р-255 «Сибирь» в Усольском районе. В результате ДТП погибли три человека и еще двое получили травмы, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Смертельное ДТП случилось примерно в 8 часов утра на 1839 километре автодороги, в районе Старой Ясачной. Удар был такой силы, что катафалк, внутри которого находился труп, буквально превратился в груду металлолома.

«В аварии погибли три человека, еще двое доставлены в больницу с различными травмами. Все погибшие и пострадавшие находились в автомобиле "Газель"», — передает «КП-Иркутск» сообщение главка МВД.

На данный момент на месте трагедии работают представители экстренных служб и дорожные инспекторы. Стражи порядка заняты выяснением всех деталей и обстоятельств аварии. Правовая оценка участникам ДТП будет дана позже.

В первый день наступившего года в Иркутске подожгли отделение психоневрологического диспансера. Сведений о пострадавших не приводилось.