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Вильфанд предупредил о сильных морозах в южной части Западной Сибири на Старый Новый год

  /   Обновлено: 12 января 2022 05:46
Общество
Вильфанд предупредил о сильных морозах в южной части Западной Сибири на Старый Новый год
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 12 января. Серьезные отклонения от климатической нормы 14 января произойдут только на территории Западной части Сибири, однако уже на следующий день в регион придет резкое потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, в Омской, Томской, Новосибирской области и Красноярске потеплеет на 15 градусов. Температурные значения в дневное время приблизятся к отметке в ноль градусов.

«Самая холодная по отношению к норме погода прогнозируется в новогоднюю ночь по старому стилю на юге Западной Сибири. Температура там будет ниже нормы на четыре-шесть градусов, то есть ночью будет -26… -30 градусов», — сказал Вильфанд в интервью РИА Новости.

В Москве, по словам Вильфанда, в среду ожидается серьезное похолодание. Столбики термометров в столице опустятся до 21 градуса со знаком минус.

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