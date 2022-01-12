Вильфанд предупредил о сильных морозах в южной части Западной Сибири на Старый Новый год

Москва, 12 января. Серьезные отклонения от климатической нормы 14 января произойдут только на территории Западной части Сибири, однако уже на следующий день в регион придет резкое потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, в Омской, Томской, Новосибирской области и Красноярске потеплеет на 15 градусов. Температурные значения в дневное время приблизятся к отметке в ноль градусов.

«Самая холодная по отношению к норме погода прогнозируется в новогоднюю ночь по старому стилю на юге Западной Сибири. Температура там будет ниже нормы на четыре-шесть градусов, то есть ночью будет -26… -30 градусов», — сказал Вильфанд в интервью РИА Новости.

В Москве, по словам Вильфанда, в среду ожидается серьезное похолодание. Столбики термометров в столице опустятся до 21 градуса со знаком минус.