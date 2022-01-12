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Реальный размер пенсий и соцвыплат в России может измениться из-за инфляции

Экономика
Реальный размер пенсий и соцвыплат в России может измениться из-за инфляции
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 января. Подорожание продовольственных товаров на фоне растущей инфляции может привести к постепенной девальвации пенсионных выплат. Об этом предупредили сразу несколько аналитиков.

Ранее на эту проблему обратила внимание депутат от КПРФ Елена Янчук. Она отметила, что в принятом бюджете на 2022 год заложена индексация социальных выплат в не максимально высоком размере.

Страховые пенсии с 1 января выросли на 5,9 процента, а инфляция по итогам прошлого года составила 8,39 процента. Соответствующие данные Росстата носят предварительный характер и могут быть скорректированы в дальнейшем.

В связи с этим социальные выплаты и пенсии может ждать девальвация, передает PRIMPRESS. Реальный размер вышеуказанных выплат может снижаться по мере подорожания продуктов в стране.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что правительство должно индексировать пенсии граждан по уровню фактической инфляции. Он добавил, что соответствующие решения будут приниматься и по силовому блоку, то есть изменения коснутся выплат военнослужащих.

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инфляция пенсия выплаты
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