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Глава украинского канала «НАШ»: Киев является «камешком в туфле» Путина

  /   Обновлено: 12 января 2022 05:42
Политика
Глава украинского канала «НАШ»: Киев является «камешком в туфле» Путина
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Киев, 12 января. Единственная роль Киева на сегодняшний день заключается в том, чтобы выполнять функции «антиРоссии». Такое заявление сделал гендиректор украинского телеканала «НАШ» Владимир Грановский, назвавший свою страну «камешком в туфле» президента РФ Владимира Путина.

Политический консультант Грановский отметил, что власти Киева вместо поиска путей для развития своей страны лишь просят ввести новые рестрикции в отношении Москвы. Однако, по словам главы телеканала, российская сторона уже сама «просит» этих санкций, поскольку благодаря ограничениям страна пошла по пути развития собственного производства.

«Сейчас функция Украины — быть проектом "антиРоссия". Представьте, что у вас в туфле гвоздь или камешек, вы идете, а он вам постоянно мешает, а вытащить его нельзя, потому что такая субъектность у этой туфли, она продается сразу с камнем. Вот Украина — это камешек в туфлях Путина», — сказал Владимир Грановский.

МИД России ранее назвал нынешнего президента Украины Владимира Зеленского угрозой для своей страны. Разобщенность народа в соседнем государстве приблизилась к катастрофическим масштабам, добавили в ведомстве.

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Россия и украина телеканал наш владимир грановский
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