«Лаборатория Касперского» предупредила об опасности зарядки смартфона через USB-розетку

Москва, 12 января. Использование чужих USB-розеток и проводов для зарядки своего устройства может подвергнуть опасности персональные данные владельца гаджета. Об этом предупредил исследователь мобильных угроз в «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

Хакеры имеют возможность проникать в телефоны с помощью провода для зарядки. Пользователь не знает, что именно установлено за самой розеткой, передает РИА Новости.

«Если к такой зарядной станции подключен смартфон в разблокированном состоянии, то злоумышленники могут получить доступ к файлам на смартфоне, в том числе к защищенным хранилищам, где могут храниться фотографии и личные конфиденциальные данные. В некоторых случаях мошенники могут установить вредоносное ПО на смартфон, подключенный через USB-кабель», — рассказал Чебышев.

Самым безопасным способом зарядки аккумулятора смартфона является обычная настенная розетка 220 вольт. Необходимо пользоваться только «родными» шнуром и блоком питания.

Недавно сообщалось, что смартфон лучше не оставлять на зарядке ночью. Это убережет от лишних происшествий, последствия от которых могут быть крайне серьезными.