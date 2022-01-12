Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 05:57
05:54
Происшествия
Катафалк с трупом внутри превратился в груду металлолома после ДТП с фурой в Сибири
05:46
Общество
Вильфанд предупредил о сильных морозах в южной части Западной Сибири на Старый Новый год
05:43
Экономика
Реальный размер пенсий и соцвыплат в России может измениться из-за инфляции
05:42
Политика
Глава украинского канала «НАШ»: Киев является «камешком в туфле» Путина
05:42
Общество
«Лаборатория Касперского» предупредила об опасности зарядки смартфона через USB-розетку
05:38
Экономика
Spiegel: проблемы с добычей газа в Нидерландах могут усилить зависимость ФРГ от «Газпрома»
05:32
Шоу-бизнес
Онкобольная актриса Александра Яковлева с сентября не выходит на связь
05:32
Общество
Доктор Хомяков: длительное нарушение сна может привести к проблемам с сердцем и сосудами
05:27
Общество
Компания Paramount Pictures показала последний трейлер нового фильма «Крик»
05:25
Общество
Эксперты Speedme посоветовали покрывать автомобиль воском для защиты от грязи
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Лаборатория Касперского» предупредила об опасности зарядки смартфона через USB-розетку

Общество
«Лаборатория Касперского» предупредила об опасности зарядки смартфона через USB-розетку
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Москва, 12 января. Использование чужих USB-розеток и проводов для зарядки своего устройства может подвергнуть опасности персональные данные владельца гаджета. Об этом предупредил исследователь мобильных угроз в «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

Хакеры имеют возможность проникать в телефоны с помощью провода для зарядки. Пользователь не знает, что именно установлено за самой розеткой, передает РИА Новости.

«Если к такой зарядной станции подключен смартфон в разблокированном состоянии, то злоумышленники могут получить доступ к файлам на смартфоне, в том числе к защищенным хранилищам, где могут храниться фотографии и личные конфиденциальные данные. В некоторых случаях мошенники могут установить вредоносное ПО на смартфон, подключенный через USB-кабель», — рассказал Чебышев.

Самым безопасным способом зарядки аккумулятора смартфона является обычная настенная розетка 220 вольт. Необходимо пользоваться только «родными» шнуром и блоком питания.

Недавно сообщалось, что смартфон лучше не оставлять на зарядке ночью. Это убережет от лишних происшествий, последствия от которых могут быть крайне серьезными.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Лаборатория Касперского» предупредила об опасности зарядки смартфона через USB-розетку
смартфон зарядка
Комментировать