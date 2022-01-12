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Spiegel: проблемы с добычей газа в Нидерландах могут усилить зависимость ФРГ от «Газпрома»

Экономика
Spiegel: проблемы с добычей газа в Нидерландах могут усилить зависимость ФРГ от «Газпрома»
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 12 января. Нидерланды имеют проблемы с добычей газа, что, в свою очередь, может повлиять на зависимость Германии от импорта топлива из России. Об этом написали в статье для Spiegel журналисты Клаус Хеккинг и Геральд Трауфеттер.

Порядка 90% потребностей Берлина в газе покрывает импорт, отметили эксперты. Топливо поставляют в страну три государства: Россия, Норвегия и Нидерланды. Последнее государство год за годом лишь сокращает добычу.

«Однако нидерландцы вот уже несколько лет из-за сейсмической опасности вынуждены сокращать добычу на своем самом важном месторождении. Возможно, что в скором времени ее вообще прекратят. Это сделает ФРГ еще более зависимой от "Газпрома"», — уточнили Хеккинг и Трауфеттер.

Сейчас 55% импорта уже приходится на «Газпром». Причем альтернативных поставок добиться будет крайне сложно, отметили авторы статьи. Так, СПГ из Соединенных Штатов, Катара или Австралии может рассматриваться как возможный вариант, однако здесь ключевую роль играет стоимость ресурса, которая слишком высока.

От «Газпрома» зависит и топливный рынок ЕС. Так, в случае увеличения поставок в Китай Евросоюз испытает дефицит ресурса.

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Газпром германия нидерланды поставки импорт газа
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